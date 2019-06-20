دورة تعويضية للطلاب النازحين في مصراتة

عقد بمدرسة شهداء الصوالح بمدينة مصراتة اجتماعاً حضره عضو المجلس البلدي رئيس لجنة الأزمة بالبلدية أبوبكر الهريش ، وعضو المجلس البلدي،رئيس اللجنة الدائمة للتعليم بالبلدية إسماعيل الهاشمي ومراقب التعليم بالبلدية إسماعيل عبيد، ورئيس فرع وزارة الشؤون الإجتماعية مصراتة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أولياء أمور التلاميذ النازحين إلى بلدية مصراتة بحث وضع التلاميذ النازحين وتوقفهم عن الدراسة منذ بداية اشتباكات طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تخصيص مدرسة شهداء الصوالح لتلاميذ مرحلة التعليم الاساسي، ومدرسة مصراتة الثانوية بنين لتلاميذ المرحلة الثانوية وذلك لإعطاء دورة تعويضية خلال الفترة المسائية، تمكن الطلاب من تعويض ما فاتهم من الدروس نتيجة ظروف نزوحهم.

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