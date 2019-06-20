رشوان: تصريح رئيس شركة الحديد والصلب مناورة سياسية

علق الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمصرفي التجاري الوطني والوحدة الاستاذ سعيد رشوان على تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب (ليسكو) محمد الفقيه عن عزم الشركة لطرح مناقصة الشهر القادم بقيمة مليار دولار لبناء مصنعين جديدين، بانه “طرح غبي جداً من اجل تغيير مواقف سياسيه ومناوره لشراء الذمم لبعض الدول اكثر منه حقيقة”.

وأوضح رشوان في حديث خاص لبوابة افريقيا الاخبارية قائلا “كل الظروف الامنيه والاقتصاديه والنقديه والموارد الذاتيه للشركه لا تسمح بتمويل مشروع بهذا الحجم وايضاً نظرة العالم الخارجي وتصنيفها للسوق الليبيه لازالت سلبيه وغير مشجعة”.

وواصل رشوان متسائلا “لو كان الامر كما يقول رئيس مجلس ادارة شركة الحديد والصلب، لماذا لا ترجع الشركات المتعاقد معها قبل فبراير الى استكمال المشاريع المتعاقد عليها بدلاً من الدخول في مناقصات جديده؟”.

وختم رشوان حديثه بالقول “في الاخير هذه تعليمات حكوميه غبيه جداً وليست من الشركه ولكنها لن تجد لها صدى أو أي أهمية عالمية إلا مزيدا من الازدراء والسخرية”.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب (ليسكو) محمد الفقيه قد صرح لرويترز امس الاربعاء بأن الشركة تخطط لطرح مناقصة الشهر القادم بقيمة مليار دولار لبناء مصنعين جديدين، وتسعى أيضا إلى زيادة إنتاجها هذا العام.