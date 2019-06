“الكهرباء” تطالب المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية لهذا السبب

المتوسط:

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن الفرق الفنية بدائرة توزيع الهضبة قامت مساء اليوم الخميس باستبدال المحول المعطوب سعة 1000 ميجا فولت أمير بمحول جديد بمحطة جمعة الأربش بمنطقة حي دمشق بعد أن تعرض لعطب نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة”.

وطالبت الشركة، المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق”.

وأوضحت الشركة، أنه “على المواطنين الاستجابة وذلك تفادياً لتزامن الاحمال وارتفاع احمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطاب قد تصيب مكونات الشبكة من محولات وكوابل والذي يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع “.

