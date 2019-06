” البريقة للنفط” تعلن عن توفر المحروقات بكامل مستودعاتها

المتوسط:

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط ، اليوم الخميس ،على توفر كافة المحروقات بكامل مستودعاتها.

وقالت الشركة، في بيان لها ، أن “الناقلة أنوار ليبيا أكملت عمليات التفريغ المباشر لشحنتها علي محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع (الراحلة – الشرارة الذهبية – الطرق السريعة- ليبيا نفط) من علي رصيف ميناء طرابلس البحري”.

وأضافت الشركة، أن “الإمدادات من خلال مستودع طرابلس النفطي تسير بشكل طبيعي والمخزون الإستراتيجي بمستويات جيدة وأن كافة العمليات التشغيلية تسير بشكل إعتيادي ، كما أن الناقلة أنوار أفريقيا تتواجد حاليا بمنطقة المخطاف بميناء طرابلس وعلي متنها حمولة تقدر بحوالي (32,000,000) مليون لتر من وقود بنزين السيارات في إنتظار مغادرة أنوار ليبيا للرصيف لتتراكى مكانها الأمر الذي يعزز بشكل أكثر إمدادات ااوقود ، وأن دخول النواقل البحرية يسير وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقا”.

وأوضحت ، أن “الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي للإزدحام علي المحطات غير المبرر “.

