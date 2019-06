أمام الكونجرس .. السفير الأمريكي المرشح : مهمتي وقف القتال والعودة للحوار

المتوسط:

أكد مرشح الرئيس الأميركي لقيادة البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أنه سيعمل على إنهاء القتال في طرابلس ووقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وقال نورلاند، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي قبل تعيينه رسميًا في منصبه لقيادة العبثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا، إن “مصالح الشعب الأميركي على المحك، فيما يتعلق بإنهاء معاناة الأبرياء، ومكافحة الإرهاب، واستقرار أسواق النفط، والحد من المعاناة الإنسانية وزعزعة الاستقرار السياسي للهجرة الواسعة النطاق، وإقامة تعاون اقتصادي أوثق فيما تنظر ليبيا إلى ما بعد عقود من عدم الاستقرار والعزلة”.

وأكمل ،أن ” الشعب الليبي يبحث الليبيين عن علامات الأمل في أن العنف المستمر في طرابلس سينتهي، وأن مستقبلاً أكثر أمنًا وازدهارًا سوف يتحقق» بالنسبة لهم”.

