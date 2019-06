المتوسط:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدم الاستقرار ونقص الرقابة الحكومية في ليبيا سمحا لجرائم الاتجار بالبشر في الاستمرار لتصبح مربحة للمتاجرين بها.

وأكملت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، أن ” عدة تقارير كشفت منذ عام 2013 تورط العديد من الجماعات والميليشيات المسلحة، التي تستخدم بعضها كقوات قتالية أو كقوات أمنية من قبل الحكومة، في تجنيد الأطفال واستخدامهم”.

وأضاف التقرير، أنه “استنادًا إلى منظمة دولية قامت بتوثيق الحوادث في عام 2018 أكدت إقدام الجماعات المسلحة المحلية بتجنيد الأطفال في صفوفها بالقوة علما أن أعمارهم تتراوح بين 13 و 15 عاما في وقت يبقون عرضة للاستغلال الجنسي”.

The post الخارجية الأمريكية: جرائم الإتجار بالبشر في ليبيا نتيجة عدم استقرار ونقص الرقابة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية