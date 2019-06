المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش العميد خالد المحجوب ، أن “قوات الجيش صدت هجوما استهدف مطار طرابلس”.

وأكمل المحجوب، في تصريحات له مع قناة الحرة الأمريكية، أن ” قوات الجيش طاردت قوات حكومة الوفاق بعد انسحابها”.

وأضاف المحجوب، “هناك مواجهات وانقسامات في صفوف المجموعات الموالية لحكومة الوفاق نتيجة لاتهامات بينهم”.

