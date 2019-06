“الوفاق”: قواتنا سيطرت على أجزاء من مطار طرابلس

المتوسط:

أكد عبد المالك المدني، المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية التي أطلقتها حكومة الوفاق ، إن “قوات الوفاق تمكنت من السيطرة على أجزاء من مطار طرابلس المغلق منذ سنوات”.

وكشف المدني، في تصريحات له مع قناة الحرة الأمريكية، عن مقتل 6 جنود القوات الحكومية قتلوا فيما أصيب 12 آخرون بجروح خلال عملية اقتحام المطار.

وكان الجيش قد نفى سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس مؤكدا أن المطار تحت سيطرته بالكامل.

