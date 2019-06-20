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قوات تابعة للوفاق تشن هجوما قويا على مطار طرابلس.. وهذه اخر التطورات

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر محلية أن قوات تابعة لحكومة الوفاق تشن هجوم قوي في هذه الاثناء على مطار طرابلس الدولي.

وقالت المصادر المحلية أن ضرب بالمدفعية يسمع من داخل المطار، الذي لا تزال تسيطر عليه قوات الجيش الوطني.

وقالت المصادر أن اصوات الطيران الحربي يسمع في سماء منطقة تاجوراء.

كما سقطت قذائف الهاون بشكل عشوائي قبل ساعة على منطقة الخلة بطريق النهر.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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المشهد

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تعليقات

  • حتى لو دخلوا المطار وهذا لم يحدث حتى الان فانه سيكون مصيدة كبيرة قد توقع بخروف كبير جدا من نوعية عشماوى ولو كان الامر بيدى لسمحت له بدخول المطار لدرجة تشعرهم بالاطمئنان ويحضر السراق وباشا اغا وجويلى ليتصورا هناك فيتم القبض عليهم وتحسم المعركة من داخل المطار

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  • لا تقل زورا. قوات بل قل مرتزقة و مليشيات كلاب الفرقاطه. مهما قلت و مهما شنت من هجوم انهم باذن الله الخاسرون. الضحايا هم من فروخ فية اليهود المصاريت و بعض فروخ من مدن اخري. الجيش العربي الليبي يحارب في عصابات احتلال من اجل حماية الوطن و الخنزير العميل السراج يحارب من اجل مصالح الاخوان و الارهابيين و مجهولي الاصل مثله. ستتحرر طرابلس بعون الله. و لا عزاء للمصاريت

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