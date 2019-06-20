قوات تابعة للوفاق تشن هجوما قويا على مطار طرابلس.. وهذه اخر التطورات

قالت مصادر محلية أن قوات تابعة لحكومة الوفاق تشن هجوم قوي في هذه الاثناء على مطار طرابلس الدولي.

وقالت المصادر المحلية أن ضرب بالمدفعية يسمع من داخل المطار، الذي لا تزال تسيطر عليه قوات الجيش الوطني.

وقالت المصادر أن اصوات الطيران الحربي يسمع في سماء منطقة تاجوراء.

كما سقطت قذائف الهاون بشكل عشوائي قبل ساعة على منطقة الخلة بطريق النهر.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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