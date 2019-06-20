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هون .. زيارة تفقدية لمؤسسة الإصلاح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء من منسقية العمل الأهلي في مدينة هون بزيارة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل، للوقوف على المشاكل والظروف التي تمر بها المؤسسة .
استقبل وفد المنسقية الزائر آمر المؤسسة الرائد إبراهيم المحجوب ومعاونيه حيث بين ظروف المؤسسة واحتياجات السجناء.

واستمع الزائرون إلى شكاوى نزلاء المؤسسة من الليبيين والعرب والأفارقة وتفقد أماكن إقامتهم ، والنواقص التي يحتاجونها وظروفهم الصحية، فتم تدوين وتوثيق مطالبهم وشكواهم الإدارية والقانونية، لإيصالها إلى الجهات ذات العلاقة ،والتواصل مع كافة المؤسسات الأهلية والحكومية لتجاوز المشاكل التي تواجههم وحلها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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