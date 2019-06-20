إنضمام كتيبة من بني وليد إلى قوات الجيش الوطني.. وتنفذ أولى مهامها

أعلن المركز الاعلامي لعمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التابع للجيش الوطني إنضمام كتيبة العبور الى القوات المسلحة.

وقال المركز في بيان أورده على موقع فيسبوك أن الكتيبة شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونة وحتى الشويرف وأصدرت بيانا من مكان تمركزها في مدينة بني وليد.

وأضاف المركز أن انباء تتوارد عن انضمام قوات اخرى للجيش من العسكريبن النظاميين بعد اعلان القوات المسلحة على ترحيبها بمختلف الوحدات ممن يرغبون الالتحاق بالجيش الوطني.

وشدد المركز على أن ابناء القبائل والعسكريون الحقيقيين ابناء الوطن لايمكن ان يكونوا في صف الارهاب .

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