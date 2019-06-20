سبها .. المركز الطبي في الميزان

تقرير|218

يعد مركز سبها الطبي على رأس المستشفيات العاملة في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدات وادي الشاطىء شمالاً مروراً بوادي البوانيس فسبها ثم تراغن ومرزق وإلى القطرون شرقاً وأوباري وغات غرباً .

. . . ومع كل ما مرت به المنطقة ومدنها وبلداتها وقراها إلا أن المركز ظل صامداً بأطقمه الطبية والطبية المساعدة ، يساهم في علاج مواطنين المدينة وكل المنطقة واسعاف المصابين في الأحداث التي مرت بالمنطقة على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

يعمل “مركز سبها الطبي بنظام ورديتين، صباحية ومسائية ووردية خاصة في أيام العطلات والأعياد.

يقدم المركز خدماته لمختلف سكان مدن ومناطق الجنوب من خلال أقسام الطوارىء والجراحة والعظام والباطنية والأطفال.

تبلغ سعته السريرية108 سرير .. ويعمل فيه أكثر من 1200 ممرض وممرضة يتواجد منهم 250 عنصر فقط؛ وقرابة 100طبيب وطبيبة.

سجل المركز إجراء 1200 عملية بحجرة العمليات منها 450 عملية قيصيرية؛ 300 عملية جراحة عامة؛ 150عملية منظار للمرارة؛ 250 عملية عظام؛ 150عملية عيون؛ حتى شهر مايو 2019 وذلك في ظل الوضع الأمني الجيد وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية في المركز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية