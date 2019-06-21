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الجيش الوطني يفتتح أول مقر للقوات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني افتتح اول مقر للقوات المسلحة بطرابلس والمتمثل بادارة التوجيه المعنوي بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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