الجيش الوطني يفتتح أول مقر للقوات المسلحة في طرابلس

قالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني افتتح اول مقر للقوات المسلحة بطرابلس والمتمثل بادارة التوجيه المعنوي بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.
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ليبيا مباشر
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