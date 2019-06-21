مطار سبها وإمكانية رحلات مباشرة لحجيج الجنوب

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شهدت قاعة المجلس البلدي في مدينة سبها اجتماعاً حضره عميد البلدية وعدد من المسؤولين ومدير مطار سبها الدولي ورئيس بعثة حجاج المنطقة الجنوبية لبحث جاهزية مطار سبها لعملية الملاحة الجوية والحالة الأمنية واستعداد الاجهزة الامنية فيه.

وطالب منسق حجاج المنطقة الجنوبية “مسعود السعيدي” كل الجهات المسؤولة ذات العلاقة بضرورة منح الإذن لإقلاع رحلات الحجيج من مطار سبها مباشرةً إلى الأراضي المقدسة.

وأشار “السعيدي” إلى أن حجاج الجنوب عانوا لسنوات من مخاطر الطريق والسفر لمسافات طويلة للتمكن من الذهاب للأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، جراء توقف مطار سبها الدولي عن العمل.

وقال مدير مصلحة الطيران المدني بسبها “عبدالسلام ابوالاسعاد” إن مطار سبها يعتبر جاهزاً بنسبة عالية من أجل تقديم خدمات تتوفر فيها شروط السلامة، في انتظار الحصول على إذن التشغيل من مصلحة الطيران .

ويبلغ عدد حجاج المنطقة الجنوبية أكثر من 400 حاج وحاجة ؛ يستعدون لأداء فريضة الحج والسفر عبر مطار سبها الدولي مباشرةً الى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

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