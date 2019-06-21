قافلة من الزنتان تصل العوينات وغات

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وصلت إلى مدينة غات قافله اغاثه قادمة من مدينه الزنتان اشتملت على الوقود والفحم والأغطية والبطاطين ومياه الشرب وحفاظات الأطفال.

تأتي هذه المبادرة في إطار الحملة التطوعية الإغاثيه على مستوى المدن الليبية لمد يد العون لأهل بلدية غات التي اجتاحتها مؤخراً السيول الجارفة والفيضانات.. وكان في استقبال قافلة الزنتان أعضاء من المجلس البلدي غات ومنظمة الإنماء بمدينة العوينات.

سيرت الحملة شركات خاصه وأهالي المدينة ومؤسسات حكومية مختلفة وستعقبها قافلتين ستنطلقا تحت إشراف منظمة العمل التطوعي بالزنتان ومكتب الشؤؤن الاجتماعية.

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