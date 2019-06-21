“علياء”..من قصور الملك في طبرق

تقرير|218

تشتهر طبرق بأنها كانت إحدى أهم مقار الملك الليبي الراحل محمد إدريس السنوسي، بها مسجده وعدد من قصوره منها المعروف بقصر “الملكة علياء” .

وبسبب تقادم الزمن تعرضت بعض ممتلكات العائلة السنوسية إلى الإهمال فتحول بعضها إلى مأوى لعائلات محتاجة لسكن.. وثمة محاولات جادة من جيران قصر الملكة علياء،الكائن في حي المنارة للإستفادة من مرافق القصر وتحويلها إلى مكان عام كمزار تاريخي أو مكان ثقافي واستغلال النافورة بانشاء حديقة حولها.

وتعهدت العائلات المقيمة بشكل مؤقت داخل القصر بالإخلاء في حالة وفرت لهم الجهات الحكومية بدائل وسكن لائق.

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