 الفاندي يؤكد وقوف أهل ترهونة مع الجيش لتحرير البلاد

قال رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة، مصطفى الفاندي، إن عزائم القوات التي تواجه الإرهاب وأهلهم لابد وأن تكون قوية، مشيرًا إلى أن أهالي ترهونة يجب أن يكونوا رجال، فالموت حق على الجميع ولن يهرب منه أحد.

وأوضح الفاندي، في تسجيل مرئي له خلال جنازة بعض العسكريين بمدينة ترهونة، أن أهل ترهونة مستعدون للقتال والموت في سبيل الوطن وفي سبيل ليبيا، مؤكدًا على الوقوف مع القوات المسلحة لتحرير البلاد، داعيًا كل الليبيين ممن وصفهم بالمغرر بهم لأن يمدوا أيديهم للصفح والتسامح للرقى بالوطن وبناءه، موجهًا التحية لكل أهالي ترهونة وقوات الكرامة وكل من يموت من قبائل ليبيا دفاعًا عنها، والموجودين داخل المستشفيات.

وأشار رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة، إلى أن قوات الكرامة التي جاءت من أقصى الشرق، ليست قادمة للنهب ولا للسرقة، مؤكدًا أن ترهونة لا تدعم شخص بعينه، لكنها تدعم الوطن والأهل، مؤكدًا على وقوف ترهونة ضد الظلم، حتى تتحرر ليبيا، وذلك بعدم الاعتداء على الناس وعلى أرزاقهم.

واختتم الفاندي قائلاً: “مثلما عشنا 8 سنوات في الذل والرذيلة، لابد وأن نحرر البلاد، ونعاهد الله وأنفسنا على ذلك، وعزاؤنا واحد في كل من يموت من قوات الجيش من الشرق أو الغرب”، مؤكدًا على تحرير البلاد من الشراذم التي خربتها، على حد قوله.

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