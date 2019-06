خاص المتوسط/ حنان منير:

أكد رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة، صالح الفاندي، الجمعة، أن أهالي ترهونة مستعدون للقتال والموت في سبيل الوطن، مشددا على الوقوف مع الجيش لتحرير البلاد.

ودعا الفاندي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” كل الليبيين لأن يمدوا أيديهم للصفح والتسامح للرقى بالوطن وبناءه، موجهًا التحية لكل أهالي ترهونة وكل من يموت من قبائل ليبيا دفاعًا عنها، والموجودين داخل المستشفيات.

وأضاف الفاندي، ” أن أهالي ترهونة يجب أن يكونوا رجال، فالموت حق على الجميع ولن يهرب منه أحد”.

وأفاد رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة، في معرض حديثه لنا بأن قوات الجيش التي جاءت من أقصى الشرق، ليست قادمة للنهب ولا للسرقة، مؤكدًا أن ترهونة لا تدعم شخص بعينه، لكنها تدعم الوطن والأهل، مؤكدًا على وقوف ترهونة ضد الظلم، حتى تتحرر ليبيا، وذلك بعدم الاعتداء على الناس وعلى أرزاقهم.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة، إن عزائم القوات التي تواجه الإرهاب وأهلهم لابد وأن تكون قوية، مشيرًا إلى أن أهالي ترهونة يجب أن يكونوا رجال، فالموت حق على الجميع ولن يهرب منه أحد.

The post رئيس اجتماعي ترهونة لـ” المتوسط”: نحن لا ندعم طرف بعينه في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية