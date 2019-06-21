اخبار ليبيا الان

تدارس سبل إنهاء ظاهرة الهجرة غير القانونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ورئيس المنظمة الدولية للهجرة ورئيس المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق فقد تم خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لبرنامج “إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية” الذي تحتضنه تونس بحث عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة وسبل التوصل لحلول مستدامة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق لبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه المهاجرين غير القانونين في داخل مراكز الإيواء مثل الإعاشة وظروف الإقامة في داخل هذه المراكز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك