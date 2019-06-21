تدارس سبل إنهاء ظاهرة الهجرة غير القانونية

التقى وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني بسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ورئيس المنظمة الدولية للهجرة ورئيس المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق فقد تم خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لبرنامج “إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية” الذي تحتضنه تونس بحث عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة وسبل التوصل لحلول مستدامة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق لبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه المهاجرين غير القانونين في داخل مراكز الإيواء مثل الإعاشة وظروف الإقامة في داخل هذه المراكز.

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