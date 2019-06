“أوضاع النازحين بطرابلس” محور مباحثات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مسؤول أممي

المتوسط:

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، مع رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية جمال المبروك ومساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا مكرم ملاعب، آخر تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وأوضح حمزة، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء أيضا بحث جهود البعثة الأممية لدي ليبيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وتناول اللقاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين بمدينة طرابلس والأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوتر جنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة، وسبل العمل على تحسين أوضاعهم الإنسانية والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها النازحين والمهجرين بمراكز الإيواء المؤقت لهم.

