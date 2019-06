المتوسط:

عقد بالعاصمة التونسية يوم الثلاثاء، اجتماعا اللجنة التوجيهية الثالثة لبرنامج ” إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

وشارك وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، برفقة رئيس فريق العمل المعني بالهجرة غير الشرعية ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية وممثلين عن وزارات التخطيط والحكم المحلي والصحة في هذا الإجتماع.

كما حضر الاجتماع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة غير الشرعية.

The post وكيل “داخلية شئون الهجرة” يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية