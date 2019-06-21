السراج: سنهزم قوات المشير حفتر

سلط تقرير تحليلي أعدته صحيفة “ذه صاندي تايمز” البريطانية الضوء على المواقف المتلاحقة الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشأن الأوضاع في ليبيا.

ونقل التقرير عن السراج تأكيده على ما عبر عنه بـ”هزيمة” قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وإجبار قوات الجيش الوطني على التراجع إلى المكان الذي أتت منه لوقف أصوات المدافع مشيرا إلى أن هذا الأمر إن تم؛ ستعقبه القدرة على استئناف المباحثات السياسية المتوقفة.

وأضاف التقرير أن الحدة والغضب الذي ظهر على محيا السراج وهو يتحدث عن الحرب في العاصمة طرابلس وهو المعروف عنه بطبعه الهادئ وكلامه الرقيق يبين بشكل جلي ما تمثله هذه الحرب من أمر جلل وصفه المبعوث الأممي غسان سلامة بالتطور الذي يقود البلاد إلى حرب أهلية.

وأكد السراج أن الحوارات السياسية في الملتقى الوطني الجامع الذي تم تعليق موعده الافتراضي في أواسط أبريل الماضي بسبب العملية العسكرية في العاصمة طرابلس كادت أن تكون نقطة تحول مهمة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة متهما المشير خليفة حفتر باستخدام ورقة السيطرة على العاصمة لتحقيق سيادة ميدانية على المباحثات السياسية بشأن حل الأزمة.

وأشار السراج إلى أهمية أن لا يكون الليبيون تحت رحمة شخص واحد في إشارة للمشير خيلفة حفتر مع وجوب اختيارهم ممثلين عنهم بخلاف قائد الجيش الوطني متوعدا الأخير ومن معه ممن وصفهم بالعابثين بأمن البلاد وومتلكاتها بالمساءلة القانونية بعد أن يكمل الليبيون بناء دولتهم الديمقراطية.

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