“ملف الهجرة” على أجندة وكيل الداخلية وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، بسفير الإتحاد الأوروبي لدي ليبيا ورئيس المنظمة الدولية للهجرة ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التوجيهية الثالثة لبرنامج إدارة تدفقات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع نطاق الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة وإيجاد الحلول الجذرية لمكافحة هذه الظاهرة، وكما تم التطرق لبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه المهاجرين داخل مراكز الإيواء كالإعاشة وظروف إقامتهم داخل هذه المراكز.

