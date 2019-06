تفاصيل اجتماع “معيتيق” مع وزير المالية

المتوسط:

قال نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن الاجتماع الذي تم عقده مع وزير المالية، تركز حول الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية الحالية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بأن الإدارات والمصالح التابعة للوزارة تقوم بتنفيذ الإصلاحات والسياسات المالية والاقتصادية التي ستسهم في الحفاظ على الوضع المالي للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها.

