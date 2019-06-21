وجه آخر للمعاناة في قطاع الكهرباء

تعاني الشركة العامة للكهرباء من مشاكل فنية عدة خلال مرحلة ما بعد عودة التيار الكهربائي المنقطع بسبب طرح الأحمال.

وتتمثل هذه المعاناة في الحاجة إلى صيانة واستبدال المحولات الكهربائية المعطوبة كما جرى بدائرة توزيع الهضبة بعد أن تم استبدال محول بسعة ألف كيلو فولت أمبير في محطة جمعة الأربش في حي دمشق بآخر جديد بعد أن تعرض لعطب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.

ورغم استمرار الشركة في الدعوة لضرورة ترشيد الاستهلاك وفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في فترات طرح الأحمال كي لا يتسبب تشغيلها في آن واحد عند رجوع التيار بحدوث أعطال تصيب مكونات الشبكة من محولات وكوابل إلا أن الكثيرين لا ينتبهون لخطورة ذلك ليس على الشبكة فحسب بل أيضا على أجهزتهم الكهربائية أيضا.

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