خاص المتوسط/ حنان منير :

أعرب مستشار قبيلة العبيدات، مصطفى شرح الباب، عن استيائه من موقف جامعة الدول العربية في ظل معاناة ليبيا من الإرهاب والمليشيات المسلحة “، واصفا دورها بالضعيف جدا.

وقال شرح الباب، الجمعة، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” لن نسمع بأي دور لجامعة الدول العربية ولم يصدر عنها أي قرار ولا اجتماع لحل الأزمة الليبية.

