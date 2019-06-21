في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي

يصدر اليوم العدد 187 من جريدة «الوسط»، حيث يسلط الضوء على دخول المبادرة السياسية التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لوقف حرب العاصمة طرابلس نفقًا مسدودًا أو ما وصفه محللون بـ«حوار الطرشان»، بعد أن قوبلت المبادرة برفض من القائد العام للجيش الوطني (التابع للقيادة العامة) المشير خليفة حفتر الذي وصفها بـ«عدم الجدية»، وذلك رغم ما لقيته المبادرة من ترحيب دولي وأوروبي في مقابل تحفظ دول الجوار الليبي.

وتنشر «الوسط» تقريرًا عن نتائج دراسة أصدرها مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» حول تعاطي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع حرب العاصمة طرابلس خصوصًا ما سماه بـ«احتضان إدارة ترامب القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر»، حيث دعت الدراسة إلى «انخراط أميركي قوي ومتوازن، وأكثر اتّساقًا مع الواقع المحلي الليبي عكس تصريح ترامب».

وتزور «الوسط» أحد مراكز النزوح التي انتشرت عقب حرب العاصمة طرابلس، حيث ضاعفت الحرب معاناة المعوقين، كما يبرز العدد الجديد التهديدات التي تمثلها الشواطئ المفتوحة أو غير المحروسة في مدينة بنغازي، بسبب عديد التحديات وعلى رأسها الدوامات.

وتحاور «الوسط» مسؤول الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشويهدي الذي يشكو من استمرار عمليات التخريب التي تطال منظومات النهر، والإجراءات الروتينية القاتلة التي يفرضها المصرف المركزي في طرابلس، وتعوق تمويل الجهاز.

وتبرز الصفحات الاقتصادية دعوة وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي إلى التخلص من جمود السياسة النقدية، بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار في توفير النقد الأجنبي للسلع المستوردة، وتسلط الضوء على الهجوم الذي تعرض له أحد المخازن التابعة لشركة مليتة للنفط.

وفي صفحات الثقافة والفن، تركز «الوسط» على اختيار الفيلم الوثائقي للمخرجة الليبية، نزيهة عريبي، ضمن قائمة «The Guardian» لأفضل أفلام العام 2019 حتى الآن. والذي يحمل اسم «حقول الحرية» (Freedom Fields)، كما تحاور «الوسط» الفنانة هند صبري التي تصف نفسها بـ«المحظوظة» نظرًا لمشاركتها الأخيرة في السينما سواء في فيلم «الممر» المعروض حاليًا ضمن موسم عيد الفطر، أو في فيلم «الكنز2» المقرر طرحه أول يوليو المقبل، بالإضافة إلى فيلم «الفيل الأزرق2» والمزمع عرضه في موسم عيد الأضحى.

وفي الصفحات الرياضية، تناقش «الوسط» انطلاق النسخة «32» من بطولة كأس الأمم الأفريقية، غدًا الجمعة، في مصر، حيث تقام لأول مرة صيفًا، وبمشاركة 24 منتخبًا بدلاً عن 16، دون مشاركة منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» الذي ودَّع التصفيات في الثواني الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.

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