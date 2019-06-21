جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الجمعة

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية تونس 09:30

البراق تونس 10:00

الراحلة تونس 10:55

تأخير

الافريقية عمان 14:30

البراق طرابلس 16:00

البراق طرابلس 18:10

الليبية اسطنبول 20:00

الليبية الاسكندرية 03:30

فجر السبت

رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:00

الراحلة اسطنبول 08:50

تأخير وصول

الليبية جدة 09:00

الافريقية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

الافريقية عمان 20:30

الليبية اسطنبول 02:30

بعد منتصف الليل

الليبية الاسكندرية 07:30

صباح السبت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

