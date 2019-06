المتوسط:

أعلن فريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تواصل تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح الجهاز، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة، أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى النيجر، ثم إلى بلد آخر.

