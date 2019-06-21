ورشة عمل بجامعة سرت حول الاستفادة من مشاريع الاتحاد الأوروبي

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سرت بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ورشة عمل علمية حول الاستفادة من مشاريع الاتحاد الأوروبي بعنوان «دور مشاريع الاتحاد الأوروبي (إيرسموس) في تطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي وتعزيز النوعية بمخرجات هذا المشاريع».

وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت، محمد الإميل، إن الورشة شارك فيها رئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب، ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة الدكتور عبد السلام أبوخشم، وعميد كلية الطب البشري الدكتور فتحي الكاسح، ومدير مكتب التعاون الدولي، وعضو المجلس البلدي سرت، المكلفة بمتابعة ملف الصحة هنية أبوخريص وعدد من أعضاء هئية التدريس المعيدين بالكلية.

وتناولت الورشة، الخطة المقترحة لتنفيذ برنامج (إيراسموس) والمتمثلة في المنح الدراسية وإمكانية التقدم لها، وكيفية إدارة المشاريع والتقدم لها بطرق صحيحة والبحث عن الشراكات مع الجامعات الخارجية الأوروبية والعربية والبحوث العلمية والتبادل العلمي بالجامعات العربية.

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