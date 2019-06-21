الحرس البلدي بني وليد يواصل حملاته التفتيشية‎

قام صباح اليوم جهاز الحرس البلدي بني وليد بجولة تفقديه داخل المحلات التجاريه في مدينة بني وليد حيث شملت هذه الحمله عدة محلات تجارية وايضآ الصيدليات والمخابز.

واكد مصطفي بربه رئيس جهاز الحرس البلدي بني وليد انه خلال هذه الجولة تمت مصادرة عدة سلع غذائية ومواد طبيه وتجميل.

مضيفا في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان تعامل التجار واصحاب المحلات يسير على حسن مايرام ولايوجد اي عراقيل اثناء عملنا وستستمر هذه الحمله الى نهاية شهر يونيو الحالي.

وطالب بربة كل الجهات المعنية بالعمل على عدم استيراد وبيع البضائع التي تضر بصحة المواطنين بالمدينة.