فريق يمثل المؤسسات الأهلية بهون يزور مصلحة الإصلاح والتأهيل بالجفرة

قام فريق يمثل المؤسسات الاهلية والمدنية بمدينة هون بزيارة تفقدية لمصلحة الاصلاح والتأهيل بالجفرة للاطلاع على ظروف واحتياجات النزلاء..

وتجول الفريق بصحبة امر المصلحة داخل عنابر الايواء لمعرفة مدى ملائمتها للمعايير القانونية والانسانية ..

والتقى اعضاء الفريق بالنزلاء حيث استمع الى مطالبهم واحتياجاتهم من الامكانيات الضرورية مثل الكشف الطبي والعلاج وزيارة اسرهم لهم وغيرها من المطالب الاخرى .

واكد منسق المؤسسات الاهلية بهون فرحات احمد للنزلاء بانه سيتم العمل على توفير كافة الاحتياجات بالتنسيق مع مصلحة الاصلاح والتأهيل بالجفرة وتحسين مستوى الايواء وحث الجهات المعنية على البث في القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم قضائي.