حفتر وما بعد معركة طرابلس

تونس الحبيب الاسود الحوار الصحفي الأول من نوعه للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بعد إطلاق عملية « طوفان الكرامة » في الرابع من أبريل المضي ، وضع النقاط على الحروف ، وووجه رسائل واضحة للرأي العام الداخلي والخارجي ، مفادها أن العملية مستمرة ، وأن الوضع الميداني ممتاز ، والموقف الدولي جيّد ، وأن هناك خطة تم وضعها لما بعد التحرير النهائي للعاصمة.

المشير أكد أن الحل لابد و أن يكون عبر المسار السياسي وبمشاركة كل الليبيين ،وأن العملية العسكرية تستهدف تصحيح أوضاع أمنية مستعصية عجزت كل السبل السياسية عن معالجتها، من تواجد القيادات الإرهابية ونشاطها فى تجنيد خلايا داخل طرابلس إلى تواجد وإنتشار المليشيات وسيطرتها على أموال الشعب الليبي فى مصرف ليبيا المركزي وممارستها للحرابة والخطف والإبتزاز إلى تنامي نشاط الجماعات الاجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر وتهريب النفط والمحروقات، وحتى جماعات الإسلام السياسي التى عطلت الحياة السياسية وأفسدت مناخها، بل ووصلت بها الأمورإلى تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي تماماً .

بهذا الخطاب ، أعطى المشير تطمينات للفرقاء بأن المرحلة القادمة لن تعرف أي إقصاء إلا للمتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي ، وهم أمراء الحرب والأرهابيون ولصوص المال والمفسدين في الأرض ومن ثبتت عليهم أعمال تستوحب العقاب ، ومن يعمل لفائدة أجندات خارجية ، ومن يتآمر ضد الدولة الليبية ، ومن الطبيعي أن يكون في مقدمتهم قادة الإخوان والجماعة المقاتلة.

كما وعد المشير بأن تحرير العاصمة سيكون منطلقا لمرحلة جديدة في مسار التسوية بشكل سلس وطبيعي وضمن مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة هذه المرة من حيث المدة والصلاحيات تمهد لأرضية أمام الوضع المستدام منها بعدد من الإجراءات منها حل كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال ، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي انتهت مدته وفشل في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات ، وطبعاً تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة الدائمة التي نتحدث عنها

والحديث عن حل تلك الأجسام يعني بالأساس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه، وغير المصادق عليها من قبل البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة الخاضع للإسلاميين ، في حين أن حكومة الوحدة ستكون حكومة متوازنة التمثيل الشعبي والجغرافي، ومزكاة من قبل مجلس النواب ، وحاصة على دعم الفعاليات الإجتماعية، ما يساعدها على القيام بالدور المنوط بعهدتها خلال هذه المرحلة، ومن ذلك تشكيل لجنة صياغة دستور جديد و وضع مشروع قانون الاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده، وحل مشاكل الناس العالقة وتسهيل شؤون حياتهم المعيشية وبالأخص إنهاء أزمة السيولة، وكذلك الشروع فى توحيد مؤسسات الدولة وإداراتها بعد سنوات الانقسام والعبث الذي تسببت فيه الأجسام السابقة خلال صراعها غير القانوني على السلطة وانقلابها على تعهداتها وإرتهانها للمليشيات منذ ما قبل وبعد عملية فجر ليبيا الإرهابية التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين وأدرك العالم أجمع بأنها كانت السبب في انقسام مؤسسات الدولة ووصولها إلى ما وصلت إليه من كوارث .

وقد أكد حفتر أن المرحلة التي ستلي تحرير العاصمة هي مرحلة إنتقالية ستديرها حكومة وحدة وطنية تعمل إطلاقا من طرابلس مركز السيادة ، ولم تتملكن من ذلك لأسباب لوجستية أو أمنية مؤقتة فقد تباشر عملها من أي مدينة أخرى مثل بنغازي أو أي مدينة مستقرة وآمنة في الغرب أو الشرق أو الجنوب إلى حين تجهيز طرابلس والإنتقال لها.

لقد أعطى القائد العام للجيش الليبي خارطة طريق واضحة المعالم ، ما يؤشر الى أنه يعد العدة لإقتحام العاصمة خلال أيام قليلة ، وأن هذه الخارطة تحظى بالقبول الإقليمي الدولي ، وهذا ما تثبته الوقائع ، حيث لم يعد خافيا أن هناك شبه إجماع خارجي على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش بعد أن دب اليأس في النفوس بسبب عجز رئاسي السراج وحكومته التي تحولت الى حكومة ميلشياوية غير قادرة لا على الإيفاء بتعهداتها نحو مواطنيها ، ولا بوعودها نحو الإقليم والعالم ، ولا بالعمل على تطبيق الإتفاقيات التي تمت سابقا مع قيادة الجيش وخاصة في باريس وباليرمو وأبوظبي.

لقد أكد المشير في حواره ، أن المجلس الرئاسي لم يعد يمتلك أية شرعية ، بعد أن إنتهت مدة ولايته المفروضة وفق إتفاق الصخيرات دون أية نتائج تذكر ، وبعد أن قال القضاء فيه كلمته حيث إعتبره جسما غير دستوري وغير شرعي ، وكذلك بعد أن تبين تورطه في التعامل مع الإرهاب ، والتآمر ضد مؤسسات الدولة ، والتلاعب بمصالح المواطنين والعبث بثروة البلاد ، وهذا يعني بالضرورة أن المرحلة القادمة هي مرحلة الخروج من جلباب الصخيرات ، ودخول مرحلة الحل الوطني الذي سيتشكل على أساس الخيارات الشعبية وخاصة من خلال تموين حكومة وحدة وطنية ، يتوافق حولها الليبيون ، وتخضع للرقابة المباشرة من قبل مجلس النواب ، وكذلك من قبل المؤسسة العسكرية التي ستكون مؤتمنة على مرحلة الإنتقال السياسي.

وبذلك ، فإن تحرير طرابلس الذي لن يتأخر كثيرا بعد هذه التصريحات سيطرح الرد الفعلي على مبادرة السراج ومواقفه التي لم تخل من عنجهية خلال الأيام الماضية وخاصة عندما قال أنه لن يتحاور مع المشير ، رغم أن الحكم في مثل هذا الظروف يبقى للميدان وللقادر على إمتلاك الأرض والحاضنة الشعبية ، وبذلك فإن الجيش سيسحب البساط من تحت أقدام الرئاسي وحكومته وميلشياته وإرهابييه ، ليقود البلاد نحو الإستقرار والمصالحة الشاملة بما يؤدي الى الحل السياسي الذي فشل السراج في تحقيقه ، وسيكون للقوات المسلحة القدرة على إيجاده وتحويله الى حقيقة غير قابلة للتشكيك.

جاء حوار المشير في وقته ، ليقول لليبيين : إطمئنوا ، فقد إقتربنا من نهاية النفق ، وبدأنا نطرق أبواب الحل النهائي ، وكل ذلك بتضحيات أبنائكم وبتكاتفكم حول مؤسستكم العسكرية ، ولا عزاء لمن راهنوا على الجانب الخطأ أو من إختاروا الجلوس على الربوة.

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