المتوسط:
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، القيم الآتية:
العملة
سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي
4.390 دينار 4.380دينار
اليورو
4.910دينار 4.830دينار
الجنية الاسترليني
5.460 دينار 5.380 دينار
الليرة التركية
0.740 دينار 0.660دينار
الدينار التونسي
1.460دينار 1.380 دينار
الجنية المصري
0.240 دينار 0.232دينار
الدولار الكندي
3.200 دينار
3.120 دينار
The post أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة appeared first on صحيفة المتوسط.
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