أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة

المتوسط:

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، القيم الآتية:

العملة

سعر البيع سعر الشراء

الدولار الامريكي

4.390 دينار 4.380دينار

اليورو

4.910دينار 4.830دينار

الجنية الاسترليني

5.460 دينار 5.380 دينار

الليرة التركية

0.740 دينار 0.660دينار

الدينار التونسي

1.460دينار 1.380 دينار

الجنية المصري

0.240 دينار 0.232دينار

الدولار الكندي

3.200 دينار

3.120 دينار

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