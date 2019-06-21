الحكومة الموقتة تؤسس الفرع البلدي جردينة

أصدرت الحكومة الموقتة، أمس الخميس، قرارًا بإنشاء الفرع البلدي جردينة، وتكون تبعيته لبلدية بنغازي، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

ونشرت الوكالة صورة من القرار، الذي جاء فيه أيضًا الحدود الإدارية للفرع الجديد، وهي «شمالًا: طريق المقرحة ومنطقة النواقية، جنوبًا: بلدية سلوق والبوابة الإلكترونية، شرقًا: سلسلة جبال الظاهر، غربًا: حي الكتوي”.

وفي بنغازي أيضًا، أعلن مدير مصلحة الأحوال المدنية في المدينة، عقيد أسامة الدرسي، أمس، انتهاء طباعة سجلات المواليد في المدينة، بعد نقصها منذ أشهر، ما أدى إلى إيقاف خدمة التسجيلات في المكاتب الخدمية.

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