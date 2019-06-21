خارطة طريق حفتر لـ”ليبيا” تتضمن “7 مراحل”

أعلن المشير خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية عن خارطة طريق تتضمن 7مراحل لإنقاذ ليبيا من التفتيت وسيطرة الميليشيات وإعادتها إلى وضعها الطبيعى إقليميًا ودوليا.

وقال المشير خليفة حفتر في الحوار المشترك الذي أجرته معه صحيفتا “المرصد والعنوان” إن مشكلة ليبيا حاليًا أمنية وليست سياسية، ووضع خارطة طريق يرى أنها الحل ما بعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس:

1ـــ مرحلة انتقالية واضحة من حيث المدة والصلاحيات.

2ــ حل كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال.

3ــ حل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.

4ــ تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز للمرحلة الدائمة تعمل من طرابلس أو إحدى المدن الأخرى في حال وجود مشاكل أمنية في طرابلس على أن تعود لها بعد انتهاء تلك المشاكل.

5ــ التجهيز للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي.

6ــ إنشاء قانون انتخابات جديد خالٍ من العيوب السابقة.

7ــ تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه.

– المصدر/ روز اليوسف