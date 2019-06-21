عمرو موسى: "هناك قوى لا تريد استقرار ليبيا"

يستضيف توفيق مجيد في حلقة جديدة من برنامج “حوار” الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، للحديث عن الوضع العربي الراهن في ضوء آخر المستجدات عبر دول المنطقة العربية، وخاصة الوضع في ليبيا، وفي الخليج العربي والتوترات مع إيران، إلى جانب النزاع العربي الإسرائيلي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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