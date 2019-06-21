بعيو: محاولة لـقـراءة واضحة رغـم الدخان والظلام

قدم الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو قراءة حول المشهد في ليبيا بعد 77 يوما من اشتباكات العاصمة طرابلس.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “محاولة لـقـراءة واضحة رغـم الدخان والظلام””في اليوم الـ 77 لحرب طرابلس المريرة، وبعد ثلاثة أيام من مبادرة شريك الأمس خصم اليوم، المهندس فائز السراج، طرح المشير خليفة حفتر ما يمكن اعتباره ملامح مشروعه السياسي القادم، والقائم أساساً على الحسم العسكري في طرابلس، وهو حسمٌ لا يبدو حسب مجريات التدافع في محاور القتال الملتهبة أنه قريب، إلاّ إذا حدثت مفاجآتٌ تقلب الموازين، أو جرت تفاهماتٌ تتجاوز شبه التوازن القائم حالياً، إلى توازن دقيق بين السين سين أي السلاح والسلام، أو تفرض بقرار دولي وقفاً للحرب في شكل هدنةٍ تعيد رسم خطوط التماس، وتجعل طاولة المفاوضات السياسية البديل المنطقي عن غُـرف العمليات العسكرية”.

وأضاف بعيو “من حيث الشكل فإن المشير حفتر لم يفعل كما فعل السراج، فيلقي عبر التلفزيون بياناً مكتوباً، يبدو واضحاً أن مستشاره الذي كتبه كان يريد الذهاب إلى أقصى ما يمكن الذهاب إليه على طريق الحل السياسي، لولا أن قعقعة السلاح على أبواب صاحب المجلس الرئاسي، غلبت صرير القلم الأعزل، فاختار أن يلجأ إلى مشتبه الهدوء والحكمة، كي لا يقع صريع مؤكد التوتر والغضب”.

وأردف “لم يتكلم المشير خليفة حفتر لليبيين مباشرةً، بل اختار أن يتكلم مع الأستاذ عيسى عبدالقيوم (يوسف القماطي)، وهو كاتبٌ صحفي ماهرٌ مقتدر، يستطيع أن يرفع عنه حرج التباسات الكلِم المؤدية إلى سوء الفهم، بإحسان الصياغة للإجابات والردود، حيث أن أي محترف يستطيع فوراً أن يرى ذلك الهارموني المرسوم على النوتة الموسيقية للحوار، حيث النص متسق بلا نشاز، متناسق بلا اعوجاج، وهذه ميزة ابتعاد المتكلمين عن الارتجال، واقترابهم من المحترفين في هذا المجال، ولهذا جاءت التصريحات أشبه ببيان متكامل، سيكون بالتأكيد شاهداً لصاحبه وشهيداً عليه، كما أن اختيار موقعين ألكترونيين ليبيين واسعي الانتشار، هما (الـمـرصـد) وبدرجة أقل شهرة (الـعـنـوان)، أغنى بدرجة معينة عن الظهور التلفزيوني، الذي لم يعد الوسيلة الأكثر انتشاراً، وإن كان يبقى الأكثر موثوقية وتوثيقية”.

وتابع بعيو “نحن الليبيين الغارقين في أزماتٍ تتحول إلى كوارث، (وهل أكثر من الحروب الأهلية والفوضى الأمنية كارثية) أمام مشروعين يختلفان في المصدر والوسيلة والغاية والهدف، لكنهما يتفقان في ضرورة وجود حل ينهي ليس فقط هذه الحروب المتناسلة، بل المعاناة الشعبية الوطنية المتواصلة، الناجمة عن سقوط الدولة، وتشظي الحكومات، وانعدام التأسيس الشرعي للسلطات، وغياب الاستقرار وفقدان الأمن والأمان، وانتشار السلاح غير الشرعي، والأزمات المعيشية والاقتصادية، المستفحلة والتدخلات الخارجية السافرة، لكن طريقة طرحهما، وأسس وجودهما وشخوصهما قد لا تكون وصفةً للخلاص، بل طريقاً للمزيد من التصادم والهلاك، ما لم ينشأ حولهما مشروع متكامل ذي قاعدتين، ألواهما وطنية حازمة، وثانيهما دولية صارمة، وهذا ما ستثبت إمكانية أو استحالة حدوثه الأيام المقبلة”.

وتابع بعيو مـبـادرة الـسـراج في 16 يونيو “تتأسس المبادرة على خلق مرجعية وطنية، واسعة التمثيل، فعالة التأثير، تجمع أطياف الليبيين، وتتجاوز التكوينات الناتجة عن انتخابات صيف 2014، والاتفاق السياسي في الصخيرات شتاء 2015، تختار حكومةً مؤقتة لتدير مرحلةً انتقالية قصيرة، وتصوغ قاعدة دستورية يتم على أساسها الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الحالي 2019، لتنتهي بها أزمة الشرعية وتتأسس عليها الفاعلية والمشروعية لسلطةٍ واحدة، تفرض وجودها على كامل التراب الليبي”.

وقال بعيو “ولم يعد من قبيل الأسرار أن المبادرة جاءت على لسان السراج، لكنها مبادرة المبعوث الدولي الدكتور غسان سلامة، أراد أن يكون من يطلقها طرف ليبي يعترف به العالم، اعترافاً دبلوماسياً شكلياً ثبت أنه عديم الوجود فعلياً، كي لا يتورط السيد سلامة الذي أصبح أخيراً خبيراً بالشخصية الليبية التي خاصيتها الجماعية الوحيدة (العناد)، في إعادة إنتاج مبادراته الفاشلة، التي كان آخرها مؤتمره الجامع المزمع في غدامس منتصف أبريل الماضي، والذي كنتُ أنا أحد الذين حذروا علناً من استحالة انعقاده، بل اعتباره وصفةً مؤكدةً لحرب قادمة، وهذا للأسف ما حدث، وقد بادرت البعثة الدولية بعد دقائق من كلمة السراج إلى تأييد المبادرة، كما أيدتها تباعاً الاتحاد الأوربي وإن بشكل أقل حماساً، وتحمست في تأييدها الأطراف الحليفة لحكومة الوفاق في الداخل الليبي وفي الخارج، حيث جرى تأييدها علناً من الرئيس التركي أردوغان، وأمير قطر تميم، ولم تستقبلها الأطراف الداعمة للمشير حفتر داخلياً وخارجياً بأية حماسة، بل تم التحفظ والاعتراض عليها صوتاً وصمتاً، في إشارةٍ واضحة، إلى أن اشتداد حالة الاستقطاب المحلي والإقليمي، والمزايدات السياسية بين الطرفين المتصادمين حلفاء الإسلام السياسي وخصومه”.

وأشار بعيو إلى أن “مبادرة السراج رغم ما ورد في ما سبقها من كلامه ضمن نفس الكلمة، من وعود بالحسم وهزيمة الغزاة، وعدم الجلوس مع حفتر، والمنطق التقسيمي الفظ الطرابلسي والبرقاوي، فإنها تأسست على توقع الحسم السياسي، من خلال صدور قرار عن مجلس الأمن، بإيقاف الأعمال العسكرية، وربما الطلب للقوى المشتبكة على أطراف طرابلس باتخاذ تموضعات جديدة بعيدة نسبياً، أو العودة إلى قواعدها السابقة للحرب، وهذا ربما ما وعد به بل وألمح إليه غسان سلامة في تونس قبل يوم من مبادرة السراج، وهو (أي صدور قرار مجلس الأمن) ما قد يحدث قريباً، إذا استمر هذا الجمود (الستاتيكو) الميداني، وتغيرت ولو قليلاً مواقف بعض الدول، أو اتجه العالم إلى أزمات أكثر سخونة وخطورة، يتطلب تعامل القوى الكبرى معها وبالذات أميركا، تجميد الصراع المسلح الليبي ولو مؤقتاً وضمان حماية صادرات النفط من نيرانه الوشيكة”.

وتابع بعيو “ولأكون إيجابياً وقد رحبت بالمبادرة فور الإعلان عنها كمواطن ليبي صاحب رأي وقلم أقول:- إن مبادرة السراج تحتاج وبسرعة إن كان صادقاً وجاداً فيها هو وشركاؤه الليبيون والأجانب أن تتحول إلى مشروع متكامل وشامل، يبدأ أولاً وقبل كل شيء بتهدئة اللغة وأسلوب الكلام والإعلام، ومنع خطاب الكراهية القائم على التنابذ العنصري والجهوي، والتنابز بالألقاب والسباب، والبداية في هذا لابد أن تكون من طرف صاحب المبادرة لإثبات صدقيته، وحُسن نيّته، وإحراج الطرف المقابل ليتمنع أيضاً عن التحريض والتعريض، ثم اتخاذ خطوات مجتمعية ومعيشية واقتصادية تخفف المعاناة عن الليبيين دون تمييز أساسه الضدان الحليف والعدو، والتحرك الدبلوماسي في اتجاه كل العواصم ذات العلاقة بالشأن الليبي والمتدخلة فيه ،وتأسيس ظهير شعبي وطني في طرابلس، يكون حاضنة للداعين إلى السلام، يتوازن مع الظهير الحاضن للسلاح، والتخلي عن أوهام إيجاد تمثيل شعبي تقسيمي لبرقة خارج جغرافيا وديموغرافيا برقة”.

وأضاف بعيو “أكاد أجزم أنه بقدر القدرة على تحويل المبادرة إلى مشروع متكامل، يمكن أن تتوفر لها عوامل النجاح، والقدرة على المساهمة الإيجابية في الانتقال الصعب من الصراع الساخن إلى التفاعل الهاديء”.

وختم بعيو بالقول “ويبقى مهمّاً ولا شك دور ما يسمى تجاوزاً بالمجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي، الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي على مدى 100 شهر، في الوصول إلى تفاهم واقعي بين أعضائه بعيداً ولو قليلاً عن التجاذبات والمماحكات، إذا استطاع وضع تصور عملي عقلاني للحل، يبدأ بنزع كل السلاح الميليشياوي، وتوحيد مؤسسات الجيش والأمن، تحت سلطة سياسية موحدة، وتوفير الآليات اللازمة لإجراء الانتخابات الشاملة والنزيهة، وفرض احترام نتائجها ولو بالقوة”.

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