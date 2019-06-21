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تسجيل صوتي مسرب يكشف تقديم عرض مالي لـ”عبدالمنعم درديرة” لسحب قواته من محور المطار

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب يكشف تقديم وسيط من مصراتة بعرض مالي لـ”عبدالمنعم درديرة” قائد كتيبة برق النصر بهدف سحب قواته من محور المطار.

وقال نشطاء ان هذه العرض يعتبر فشل جديد للوفاق والقوات التابعة لها، بعد عجزها عن مواجهة الجيش الوطني الليبي بمحاور القتال، حيث لجأوا إلى محاولات شراء ذمم القوات المساندة للجيش الوطني الليبي بمحور المطار الدولي.

وقد تداول “تسجيل صوتي مسرب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بين عبد المنعم درديرة القائد الميداني لكتيبة “برق النصر” القوة المساندة من الجبل الغربي للجيش الوطني الليبي بمطار طرابلس ووسيط من جماعة الإخوان في مصراتة يعرض منح عبد المنعم درديرة مبلغ 3ملايين دينار ليبي توضع في حسابه فوراً مقابل انسحاب قواته من المطار، حتى تتمكن قوات الوفاق من السيطرة عليه، بعد فشلها في الجانب العسكري.

مكالمة هاتفية مسربة لوسيط من طرف مليشيات مصراتة يعرض صفقة من مليشيات مصراتة بقيمة 3 ملاين دينار علي عبدالمنعم برق النصر لانسحاب قوة برق النصر التابعة للجيش الليبي من مطار طرابلس ودخوله من قبل مليشيات مصراته

Posted by ‎تايقر‎ on Thursday, June 20, 2019

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • شراء الذمم ، وما فعلوا بالمغرر بهم أشد وأنكى ، هم يعرفون بأن الليبيون لا يريدونهم ، لأنهم ببساطة وبعيدا عن الجمل والمصطلحات السياسية أدخلوا البلاد في نكبات متتالية ، ولهذا هم يدفعون المبالغ الكبيرة لمن يقاتل معهم ،3000دينار في اليوم ، يعني مقاتلين مرتزقة مأجورين ! وإن كانوا ليبيين ، فالليبي الذي يقاتل لأجل المال ، لا وطنية عنده ، مثله مثلهم ..

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  • الاخوان المفلسين تعودا على الافساد فى الارض ونسوا ان اسود الجيش الوطنى لايمكن شراؤهم بالمال فهم يضحوا بدمائهم دفاعا عن وطنهم دفاعا عن اموال واعراض اللبيين الشرفاء اما اخوان لوط فبيعون اعراضهم بالمال لمن يشترى يعيشون عبيد عند الاتراك وقطر خانوا الوطن لانهم لا ينتموا اليه اصلا فهم كلاب تركيا وقطر كلاب الصهاينة لهذا فهم من المغضوب عليهم والضالين اللهم انصر جيشنا الوطنى الباسل على اخوان الشياطين

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