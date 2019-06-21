تسجيل صوتي مسرب يكشف تقديم عرض مالي لـ”عبدالمنعم درديرة” لسحب قواته من محور المطار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب يكشف تقديم وسيط من مصراتة بعرض مالي لـ”عبدالمنعم درديرة” قائد كتيبة برق النصر بهدف سحب قواته من محور المطار.

وقال نشطاء ان هذه العرض يعتبر فشل جديد للوفاق والقوات التابعة لها، بعد عجزها عن مواجهة الجيش الوطني الليبي بمحاور القتال، حيث لجأوا إلى محاولات شراء ذمم القوات المساندة للجيش الوطني الليبي بمحور المطار الدولي.

وقد تداول “تسجيل صوتي مسرب” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بين عبد المنعم درديرة القائد الميداني لكتيبة “برق النصر” القوة المساندة من الجبل الغربي للجيش الوطني الليبي بمطار طرابلس ووسيط من جماعة الإخوان في مصراتة يعرض منح عبد المنعم درديرة مبلغ 3ملايين دينار ليبي توضع في حسابه فوراً مقابل انسحاب قواته من المطار، حتى تتمكن قوات الوفاق من السيطرة عليه، بعد فشلها في الجانب العسكري.