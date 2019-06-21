مساع لتعزيز الأمن في مسلاتة

تفقد مدير أمن مسلاتة العقيد هشام الدويني برفقة مساعده للشؤون العامة المراكز التابعة للمديرية للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول السريعة لها.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة داخلية الوفاق تضمنت جولة الدويني البوابة الشرقية للمدينة للاطلاع على النواقص والاحتياجات اللازمة لتفعيلها ومباشرة العمل بها قريبا.

إلى ذلك عقد الدويني اجتماعا مع رؤساء الأقسام والوحدات في المديرية لتدارس العديد من المسائل الأمنية بما فيه المجاهرة بالأمن داخل نطاق مدينة مسلاتة والعراقيل والصعوبات التي تواجه أعضاء ومنتسبي المديرية.

وشدد الدويني على ضرورة حسن معاملة المواطنين والمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة والالتزام بالضبط والربط والقيافة العسكرية لكافة الأعضاء في هيئة الشرطة.

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