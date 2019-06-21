ليبيا ومالطا تبحثان إعادة فتح مجالي النقل الجوي والبحري بين البلدين‎

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني ” ميلاد معتوق” الخميس بديوان الوزارة ، سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء تركز حول سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي النقل الجوي والبحري بين البلدين، ومناقشة إعادة فتح الخط الجوي بين مالطا والمطارات الليبية و الترتيبات اللازمة لفتح هذا الخط.

كما بحث الجانبان إعادة فتح الخط البحري بين البلدين لنقل المسافرين والبضائع و تقديم التسهيلات لمنح التأشيرات اللازمة لدخول الليبيين الى مالطا بالإضافة للتعاون في مجالات التدريب في قطاعي الطيران والموانئ والنقل البحري.

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