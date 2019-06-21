جمعة: مراعاة ظروف الطلبة بسبب أوضاع البلاد

وجه وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل جمعة مراقبي التعليم في بلديات منطقة طرابلس الكبرى بالتقيد بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق معهم في يوم الاثنين الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة تعليم الوفاق فإن التوجيهات تخص التنظيمات الخاصة بالامتحانات النصفية والنهائية لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة مؤكدا أنه لا مجال لإجراء الامتحانات النصفية لطلبة سنوات النقل وامتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبات التعليم ببلديات طرابلس.

وأضاف البيان أن جمعة شدد على إلزامية أسئلة الأزمة لكافة طلبة سنوات النقل بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لهذه المراقبات ناقلا عن الوكيل تأكيده على عقد اجتماع وزارة التعليم العادي الثاني للعام 2019 مع مراقبي التعليم بالبلديات خلال الأسبوع القادم ليكون محوره الأساسي مسألة امتحانات طلبة الشهادات العامة والترتيبات الخاصة بها.

ونقل البيان عن جمعة تأكيده على أخذ وزارة تعليم الوفاق كل الظروف التي تعيشها البلاد بعين الاعتبار وأنها على مستوى المسؤولية الموكلة لها.

يشار إلى أن مراقبات التعليم في منطقة طرابلس الكبرى هي: طرابلس المركز وجنزور وحي الأندلس وعين زارة وتاجوراء وسوق الجمعة وأبو سليم.

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