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احتفالية مدرسية في أوجلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت مدرسة مالك بن أنس بمدينة أوجلة احتفالية بمناسبة انتهاء العام الدراسي.

وحضر الاحتفالية مدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي بقطاع التربية والتعليم أوجلة ومديرو المدارس ومدير وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة مالك بن أنس.

وقدمت خلال الاحتفالية العديد من العروض المسرحية والفنية والتراثية من قبل طلبة المدرسة التي أشرف عليها أعضاء هيئة التدريس.

مجهودات كبيرة من القائمين على الحفل لتتويج مجهودات الطلبة خلال عام كامل من الدراسة.

وتأتي هذه النشاطات رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي ترهق المواطنين في كافة أنحاء البلاد لتكون بمثابة البلسم والأمل الذي يبين قدرة الليبيين على الاستمرار في حياتهم اليومية التي تنغصها الأزمات مثل أزمة الكهرباء وشح السيولة النقدية وغيرها من الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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