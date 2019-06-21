الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق الشمال الغربي و تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط و الجنوب .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شرقية الى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على بعض المناطق الساحلة مما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-37 ) مْ على المناطق الساحليةومابين ( 39 – 44 ) مْ على المناطق الداخلية وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد .

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة الى نشطة احياناَ على الدواخل قد تسبب فى اثارة الاثربة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 27 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية ، ومابين ( 36 – 40 ) مْ على المناطق الداخلية .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (39 – 43 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 40 – 43 ) مْ .

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