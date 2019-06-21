«شؤون اللاجئين» تواصل تسجيل مهاجرين في طرابلس تمهيدًا لترحيلهم

واصل فريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لليوم الثالث على التوالي، تسجيل المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية، «صومالية وإرترية وإثيوبية»، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

وأشار الجهاز، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم إلى النيجر، ثم إلى بلد آخر.

وفي نوفمبر العام الماضي، وافقت النيجرعلى استضافة مخيمات الاستقبال الموقت للمهاجرين غير الشرعيين، لوقف تدفقهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا، ومنها إلى البحر المتوسط.

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