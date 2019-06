المتوسط:

قال مصدر ليبي بقطاع النفط، إن مصفاة الزاوية النفطية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا تعمل حاليا بنحو نصف طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع الاستهلاك بشبكة الكهرباء المحلية خلال موسم الصيف.

وقال متحدث باسم المصفاة إن الوضع فيها مستقر، لكن أحيانا يمكن أن ينخفض الإنتاج بسبب مشكلات تشغيل اعتيادية أو ظروف خارجة عن سيطرة الشركة.

The post مسؤول نفطي: الأوضاع مستقرة في مصفاة الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية