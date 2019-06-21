التواتي: العودة للدستور هو الحل للخروج بليبيا من أزمتها

كشف النائب بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، عن رؤيته لحل الأزمة الليبية.

وقال التواتي في ورقة تحليلية بعنوان “أزمة الديمقراطية في ليبيا بين الحلول والتعقيد”، خص بوابة أفريقيا الإخبارية بها، ” إنه في الوقت الذي نرحب بأي مبادرة تأتي من أي جانب خاصة التي تصب في جانب البحث عن الحلول للأزمة الليبية، فبالرغم من أن مسار المرحلة الانتقالية يظل واضح المعالم في الاعلان الدستور، وأن الهيئة التأسيسية تشكل نواة هذا المسار بمهمة محددة وهي صياغة مشروع دستور إلا اننا نرى المبادرة الأخيرة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والتي نعتقد انها غردت بعيدا عن هذا المسار خاصة بعد دخول الدولة في منزلق فاقمَ تعقيدها وهو منزلق (الحرب)”.

وتابع التواتي، ” نعتقد أن الحل السلمي في ليبيا هو تبني مؤتمر وطني يقوم بإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور تأسيساً على أن الهيئة التي انجزته تم انتخابها من الشعب مصدر السلطات، وأن يقوم باعتماده، وأن يصيغ قانون انتخابات تشريعية ورئاسية وإذا لم تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات يصار إلى تسليم السلطة التنفيذية إلى أقدم مستشاري المحكمة العليا وبصلاحيات محددة كل ذلك وفقا للدستور وبذلك يتم توحيد السلطة التنفيذية والخروج من الأزمة في أسرع وقت وبعيد عن اي نزف للدماء او إقصاء”.

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