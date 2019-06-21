انضمام كتيبة العبور للجيش الوطني

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني انضمام كتيبة العبور بالكامل لقوات الجيش الوطني.

واوضحت الغرفة في بيان صدر عنه أن الكتيبة شكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الممتدة من ترهونة حتى الشويرف مشيرة إلى أن هناك قوات أخرى ستنضم للجيش الوطني من العسكريين النظاميين بعد إعلان الأخير ترحيبه بمختلف الوحدات الراغبة بالالتحاق به.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس لا سيما في محور مطارها العالمي الذي سيطرت عليه قوات الوطني وتمركزت فيه رغم المحاولات المتكررة التي تقوم بها قوات الرئاسي لاستعادته.

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