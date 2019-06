ارتفاع عدد حالات الدخول لقسم الطوارئ بطرابلس المركزي

المتوسط:

شهد أقسام الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي (ثاني أكبر مستشفيات العاصمة) ارتفاعًا في عدد حالات الدخول بلغ 44476 حالة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأكد مدير مستشفى طرابلس المركزي “البهلول بن رمضان” أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى تشهد “تحسنًا كبيرًا” في الآونة الأخيرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن أقسام إسعاف الحوادث والباطنة بكامل الوحدات التابعة لها إلى جانب وحدتي القسطرة والأورام خضعت لأعمال صيانة شاملة وتجهيز، فيما بدأت أعمال الصيانة بقسمي الجراحة العامة وجراحة العظام.

