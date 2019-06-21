تأكيدات على المجاهرة بالأمن في بنغازي

طالب مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.

وأكد عبد العزيز في كلمة له خلال تجمع لعناصر المديرية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المنوط بهم والمجاهرة بالأمن وفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

وثمن عبد العزيز المجهوادت التي يبذلها أعضاء مديرية أمن بنغازي لفرض الأمن حيث يأتي هذا الجمع ضمن مساعي سيادته لتعزيز الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مدينة بنغازي استقرارا أمنيا ملحوظا بعد أن تم استعادتها من قبل قوات الجيش الوطني وتم فرض سلطة مجلس النواب والحكومة المؤقتة فيها.

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